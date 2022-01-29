Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире29 января 2022 17:06

Токаев заявил о необходимости сотрудничества Казахстана с Китаем

Глава республики отметил географическое расположение и успех КНР в экономическом развитии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Токаев заявил о необходимости сотрудничества Казахстана с Китаем

Токаев заявил о необходимости сотрудничества Казахстана с Китаем

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости сотрудничества республики с Китаем, указав на географическое расположение, а также успех КНР в экономическом развитии.

«Это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители», - заявил глава Казахстана в интервью телеканалу «Хабар 24».

Согласно данным, которые привел казахский лидер, за одиннадцать месяцев прошлого года объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг 17 млрд долларов. Токаев отметил заинтересованность в дальнейшем развитии.

«Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать», - добавил он.