Токаев заявил о необходимости сотрудничества Казахстана с Китаем Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости сотрудничества республики с Китаем, указав на географическое расположение, а также успех КНР в экономическом развитии.

«Это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители», - заявил глава Казахстана в интервью телеканалу «Хабар 24».

Согласно данным, которые привел казахский лидер, за одиннадцать месяцев прошлого года объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг 17 млрд долларов. Токаев отметил заинтересованность в дальнейшем развитии.

«Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны сотрудничать», - добавил он.