В МИД РФ заявили, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг крайней стадии маразма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикации в западных СМИ по ситуации вокруг российско-украинских отношений становятся с каждым разом абсурднее, а ажиотаж уже достиг крайней стадии маразма. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало сюжет швейцарской телерадиовещательной компании SRF о якобы имеющем место стягивании российских войск к украинской границе.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения - или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной"», - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили слова журналиста швейцарской компании, заявляющего, что Москва якобы перебрасывает «огромные силы» на границу с Украиной, отметив, что «делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления», он, скорее всего, имел в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость – 2022».

«Господа швейцарские, это уже не просто непрофессионально. Это медицинский диагноз. Хотите рассказать об учениях - обращайтесь к Минобороны России ... Там вас и картой пользоваться научат, и с фактурой познакомят», - добавили в МИД РФ.

Напомним, Кремль ни раз говорили о том, что Москва не собирается ни на кого нападать. Как писал сайт kp.ru, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что войны между Россией и другими странами не будет, если этот вопрос зависит от позиции российской стороны.