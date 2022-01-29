Эрдоган уволил главу агентства статистики после публикации данных об инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в республики.

Об этом передает TELE1 со ссылкой на указ турецкого президента. По данным телеканала, агентство долгое время не раскрывало статистику миграции и смертности в Турции.

Саит Эрдал Динчер начал работу на посту главы национального статистического агентства Турции в марте прошлого года. Его преемником назначен Эрхан Четинкая, который работал заместителем председателя банковского регулятора.

По результатам 2021 года инфляция в республике составила 36,08 процента. Напомним, с начала прошлого года национальная валюта Турции подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой лиры за последние годы. В январе 2021 года за один доллар давали около 7,3 турецкой лиры. Турецкая лира начала расти в конце декабря. Так 21 декабря 2021 года курс вырос почти в полтора раза после антирекорда, зарегистрированного днем ранее, когда за один доллар давали 18,4 лиры.