Двое детей погибли из-за отравления углекислым газом в Алтайском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое детей погибли и еще двое пострадали из-за отравления углекислым газом в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ, где также уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как говорится в сообщении следствия, тела детей обнаружили в поселке Гордеевский Троицкого района. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится в заявлении.

По данным Следственного комитета РФ, в доме проживала мать пяти детей. Двое старших сыновей, которые ночевали у бабушки, обнаружили мать и сестру с братьями в бессознательном состоянии вечером, после чего вызвали полицию и скорую помощь. Врачи констатировали смерть девочки и трехлетнего брата. Мать и ее четырехлетний сын были госпитализированы. Как сообщается, они находятся в тяжелом состоянии.

«Причиной гибели детей мог стать углекислый газ вследствие неисправности печного отопления», - отметили в СК РФ.

Уточняется, что следователи осмотрели место инцидента. На данный момент назначены экспертизы.