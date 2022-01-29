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Общество29 января 2022 19:43

Детский омбудсмен заявила о создании в России сети центров по работе с подростками "группы риска"

Центр создан в рамках программы "Подростки России"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Детский омбудсмен заявила о создании в России сети центров по работе с подростками "группы риска"

Детский омбудсмен заявила о создании в России сети центров по работе с подростками "группы риска"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании в стране сети центров по работе с подростками «группы риска» в рамках программы «Подростки России».

«Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности», - приводит пресс-служба слова детского омбудсмена.

Львовой-Белова отметила, что если взрослые «своевременно проявят чуткость», а также «определят источник проблемы», найдут способ поддержать ребенка и не оттолкнут его, то это «поможет многим подросткам».

Напомним, ноябре прошлого года омбудсмен предложила создать в России единый центр по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями, указав на то, что для этого потребуется и законодательная работа. Как отметила Львова-Белова, создание подобного центра по работе с подростками с деструктивными проявлениями является одним из проектов, который она планирует реализовывать в статусе уполномоченного при президенте.