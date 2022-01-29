Washington Post : Украинская разведка перевезла из Киева секретные документы на запад страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретные документы и оборудование, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Теперь все это принято было переместить в западную часть страны, в более "безопасные места".

- Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, - пишет газета.

американское издание отмечает, что такие действия украинской разведки могут быть из ряда "внешних проявлений" того, что Киев готовится к эскалации ситуации. При этом в публикации говорится о том, что западных чиновников "встревожил публичный скептицизм" президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, накануне украинский лидер заявлял, что западные партнеры пытаются создать впечатление о "завтрашней" войне в стране, однако это неправда. Из-за нагнетания паники Украина несет экономические потери. Также он опроверг сообщения, что у него возникли недопонимания с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.