Львова-Белова прокомментировала идею создания реестра токсичного контента для защиты детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова оценила идею создания "саморегулируемого" реестра токсичного контента для защиты детей в интернете. По ее мнению, такая инициатива "заслуживает внимания".

- Предложение о создании саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания. Ответственность за то, какую информацию мы несем детям, должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется, – заявляет омбудсмен, комментируя поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В пресс-службе детского омбудсмена также рассказали, что институт уполномоченного по правам ребенка выступает за создание безопасной, дружелюбной к детям информационной среды.

Ранее Мария Львова-Белова сообщила о создании в стране сети центров по работе с подростками "группы риска" в рамках программы "Подростки России". По ее мнению, если взрослые "своевременно проявят чуткость", а также "определят источник проблемы", найдут способ поддержать ребенка и не оттолкнут его, то это "поможет многим подросткам".