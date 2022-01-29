Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры Фото: REUTERS

Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди в ближайшее время намерено объявить о завершении своей спортивной карьеры, сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники.

- Квотербек команды "Тампа-Бэй Бакканирс" уходит из американского футбола после 22 сезонов и семи побед в Супербоуле", - сообщает источник канала.

44-летний футболист Брэди стал легендарным игроком, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец спортсмен также рекордные пять раз был признан самым ценным игроком Супербоула.

Напомним, до него таких высот в этом виде спорта ещё никто не добивался. Неудивительно, что поклонники американского футбола во всем мире жаждут заполучить в свою коллекцию карточку с автографом величайшего игрока. Ранее сайт Kp.ru писал, что из коттеджа бизнесмена на Рублевке украли одну такую карточку, стоимость которой составляет более 50 тысяч долларов.

Обычно такие вещи выставляют на различных аукционах, с каждым годом цены на них только растут. Наиболее дорогими и ценными считаются карточки, которые спортсмен раздавал в начале своей карьеры. В марте 2021 года "карточка новичка", подписанная Томом Брэди, была продана на онлайн-аукционе за рекордную сумму 1,32 миллиона долларов.