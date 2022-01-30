Американский комик высмеял страх Зеленского перед Байденом Фото: REUTERS

Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон рассказал про разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу.

- На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь", - сказал Фэллон. Запись передачи появилась на его Youtube-канале.

Также комик, комментируя беседу двух лидеров, закончил свое выступление словами воображаемого Зеленского: "Если я вам понадоблюсь - я уже буду на пути в Польшу". Так Фэллон отреагировал на статью в Politico, где говорилось, что Вашингтон, по мнению Зеленского, может нарочно преувеличивать угрозу со стороны России, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем.

Ранее сам Зеленский после получения военной помощи от США заявлял, что западные партнеры пытаются создать впечатление о "завтрашней" войне в стране, однако это неправда. Из-за нагнетания паники Украина несет экономические потери, сообщил глава государства. Зеленский также опроверг сообщения, что у него возникли недопонимания с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.