Президент Хорватии раскрыл, кто на самом деле натравливает Украину на Россию

Зоран Миланович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз безответственно относится к Украине, он так и не выделил обещанные миллиарды евро стране, а политики из Европы натравливают Киев на Россию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL.

- С сепаратистами, которых не признала и Россия, (нужно) продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать. А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой – Россией, это вам не Сербия. И кто бы их к этому не подстрекал – он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно, - заявил Миланович.

Хорватский лидер также указал Киеву на то, что у страны есть проблемы и властям необходимо приступить к их решению.

Ранее хорватский президент Зоран Миланович, комментируя извинения главы кабмина перед Киевом, заявил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ведет себя как "украинский агент".

До этого Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из НАТО, если между Россией и Украиной возникнет конфликт.