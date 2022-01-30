В Москве 14-летняя девочка выпала с 22 этажа и выжила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Загорьевской улице (район Бирюлёво Восточное) 14-летняя девочка выжила после падения с балкона, расположенного на 22-м этаже.

Как сообщает Лайф со ссылкой на источник, школьница 2007 года рождения состоит на учёте у психиатра. По предварительным данным, не исключено, что у подростка мог случиться приступ, из-за которого она вывалилась с балкона.

Отмечается, что в результате падения девочка не только выжила, но и даже не получила серьёзных травм. Сейчас несовершеннолетнюю доставили в Филатовскую больницу.

Как утоняет 5-tv.ru, восьмиклассница пыталась перелезть через балкон, но во время рискованного маневра девочка упала. С ней на месте инцидента была одноклассница. Но ей не хватило сил удержать подругу, в результате подросток сорвалась.

Кроме этого, источники 5-tv.ru отмечают, что на прошлой неделе выжившая после падения восьмиклассница выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство.