Генералы Украины и США обсудили безопасность в Восточной Европе Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с коллегой из США, генералом Марком Милли обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе.

- Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе", - говорится в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера по итогам переговоров.

В документах говорится и о том, что украинская сторона имеет право быть независимым государством, а также сохранять территориальную целостность и суверенитет. По версии полковника, сейчас Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал ранее, что он пообщался по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом. По его словам, беседа была долгой – обсуждались главные для Незалежной темы дня: вопросы деэскалации ситуации, военная помощь и продолжение финансовой поддержки Киева.