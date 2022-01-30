CBC News: Премьер Канады сменил резиденцию из-за протестов в стране Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей исходя из соображений безопасности принял решение сменить резиденцию из-за протестов в стране. Митингующие недовольны ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на источники.

Незадолго до этих событий сообщалось, что канадские и американские дальнобойщики на пятидесяти тысячах траков едут в Оттаву протестовать против принудительной вакцинации и коронавирусных запретов. Джастин Трюдо тогда заявлял, что"90 % дальнобойщиков Канады вакцинированы, как и почти 90% канадцев... Маленькая маргинальная кучка людей, которые едут в Оттаву, и которые исповедуют неприемлемые взгляды, не представляют канадцев".

Сотрудники полиция Оттавы переведены в режим повышенной готовности. Однако пока участники протеста настроены мирно.