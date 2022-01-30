Мужчина 19 лет отсидел в тюрьме за убийство, которое совершил его брат-близнец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В США спустя 19 лет из тюрьмы вышел на свободу мужчина, который отбывал срок за убийство, в котором признался его брат-близнец.

Кевин Дугар был освобожден из тюрьмы под залог в городе Чикаго, штат Иллинойс, 25 января. Его осудили в 2003 году за убийство члена конкурирующей банды, но в 2016 году его брат-близнец Карл Смит заявил, что преступление на самом деле совершил именно он, пишет New York Post.

Спустя еще два года, в 2018, суд постановил, что слова Смита не заслуживают доверия, поскольку в момент признания он уже отбывал 99-летний срок за ограбление, в ходе которого был тяжело ранен ребенок.

Однако на дело обратил внимание "Центр по несправедливым приговорам" при Северо-Западном университете штата Иллинойс. Правозащитникам начали разбираться в деле. В итоге им удалось добиться пересмотра приговора Дугару.

- Он очень рад освобождению и теперь постепенно привыкает к миру, сильно изменившемуся за те 20 лет, что он провел в заключении, - рассказал адвокат Кевина.

Ранее сайт Kp.ru писал, что изобретатель отсидел 9 лет по чужому делу, пока рейдеры разоряли его компанию.