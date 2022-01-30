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В мире30 января 2022 2:59

В Ирландии приветствовали решение России о переносе района проведения учений ВМФ РФ

Шойгу принял решение перенести район учений в ответ на просьбы ирландского правительства
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Россия перенесет учения ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Фото: Пресс-служба ЮВО

Россия перенесет учения ВМФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Фото: Пресс-служба ЮВО

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени приветствовал решение России перенести учения ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Он также рассказал, что обращался к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой перенести учения.

- На этой неделе я написал своему коллеге Сергею Шойгу, попросив пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. ... я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ, - написал Коувени в посте в Твиттере.

Ранее сообщалось, что РФ приняла решение перенести район предстоящих учений Военно-морского флота (ВМФ) в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии для того, чтобы не мешать ирландским рыбакам.

Как уточнил дипломат, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение перенести район учений ВМФ России, запланированных на 3-8 февраля 2021 года, в ответ на просьбы ирландского правительства, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии.