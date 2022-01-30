Что произошло в ночь на 30 января Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "некомпетентность" действующего главы государства Джо Байдена создает угрозу начала Третьей мировой войны. По его мнению, при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Также Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые "абсурдные" войны, исповедуя рейгановский принцип "мир посредством силы".

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после запуска трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, сейчас Незалежная столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву вовсе "будет негде закупать газ".

В Россию придет циклон, который принесет опасную погоду сразу в несколько регионов страны. В это время прогнозируются сильные осадки, ветер, метели и снегопады. Речь прежде всего идет о Московской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях. Также непогода накроет Краснодарский край и Крым.

Возможное введение санкций США против России может вызвать "финансовую панику", а также грозит обернуться серьезным ударом для мировой экономике, пишет New York Times.

Авторы публикации отмечают, что ограничительные меры в отношении Москвы рискуют стать потрясением для экономик развитых стран, в том числе и для европейских.

Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии. В частности, Лондон изучает возможность переброски оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины.

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что компенсация долгов за ЖКХ для детей-сирот поможет защитить их от долговой нагрузки. В частности, речь идет о тех ситуациях, когда к сиротам переходят долги от родителей.

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии уже подтвердила информацию о возможном запуске баллистической ракеты. В ведомстве предупредили, что в данном районе могут находиться рыболовные суда, в результате чего есть опасность падения обломков снаряда.