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Общество30 января 2022 4:39

Доцент Кашкин посоветовал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона

С включенным мобильным интернетом люди рискуют за ночь потратить большую часть трафика, отметил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Эксперт посоветовал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона

Эксперт посоветовал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин посоветовал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона.

- Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет, — приводит слова специалиста агентства «Прайм».

По словам Кашкина, с включенным мобильным интернетом люди рискуют за ночь потратить большую часть трафика. Кроме того, есть риск перегрева смартфона.

Ранее в ГУРБ по Московской области напомнили жителям региона, как защитить свои персональные данные. Защититься от подобного непросто, но все-таки возможно. Специалисты советуют не передавать свой смартфон, ноутбук и другие устройства, на которых хранится информация, посторонним лицам. Нужно внимательно относиться к письмам, приходящим на электронную почту. Часто их рассылают мошенники. Чтобы привлечь жертву, они предлагают выгодные акции, подарки или уведомляют о штрафах.