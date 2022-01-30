Доцент Кашкин посоветовал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона

Эксперт посоветовал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин посоветовал отключать мобильный интернет, чтобы продлить жизнь аккумулятора смартфона.

- Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет, — приводит слова специалиста агентства «Прайм».

По словам Кашкина, с включенным мобильным интернетом люди рискуют за ночь потратить большую часть трафика. Кроме того, есть риск перегрева смартфона.

Ранее в ГУРБ по Московской области напомнили жителям региона, как защитить свои персональные данные. Защититься от подобного непросто, но все-таки возможно. Специалисты советуют не передавать свой смартфон, ноутбук и другие устройства, на которых хранится информация, посторонним лицам. Нужно внимательно относиться к письмам, приходящим на электронную почту. Часто их рассылают мошенники. Чтобы привлечь жертву, они предлагают выгодные акции, подарки или уведомляют о штрафах.