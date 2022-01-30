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Здоровье30 января 2022 5:50

Врач Зайцев сообщил, что насморк при «омикроне» грозит гипоксией головного мозга

Специалист посоветовал обратиться к врачу, если дыхание не удалось восстановить за семь дней
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Эксперт сообщил, что насморк при «омикроне» грозит гипоксией головного мозга

Эксперт сообщил, что насморк при «омикроне» грозит гипоксией головного мозга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев сообщил, что насморк при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» грозит гипоксией головного мозга.

По словам эксперта, многие относятся к насморку недостаточно серьезно. Зайцев уточнил, что дыхание через нос на 70% вентилирует головной мозг. При насморке орган рискует серьезно недополучить кислород. Продолжительный насморк грозит серьезными последствиями.

- Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли, — сказал он в эфире радио Sputnik.

Специалист посоветовал обратиться к врачу, если дыхание не удалось восстановить за семь дней.

Ранее терапевт Марина Астафьева рассказала о самых распространенных симптомах заражения штаммом «омикрон». По словам врача, наиболее часто заболевание в этом случае проявляется головными болями и астеническим синдромом (усталостью). Медик объяснила это тем, что вирус при попадании в клетку человеческого организма начинает выделять токсины, которые и оказывают такое действие. Марина Аставьева добавила, что вирусная инфекция может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Врач посоветовала после болезни дать организму еще некоторое время «прийти в себя», так как эти симптомы могут сохраняться и после того, как человек выздоровеет.