Врач Зайцев сообщил, что насморк при «омикроне» грозит гипоксией головного мозга

Эксперт сообщил, что насморк при «омикроне» грозит гипоксией головного мозга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев сообщил, что насморк при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» грозит гипоксией головного мозга.

По словам эксперта, многие относятся к насморку недостаточно серьезно. Зайцев уточнил, что дыхание через нос на 70% вентилирует головной мозг. При насморке орган рискует серьезно недополучить кислород. Продолжительный насморк грозит серьезными последствиями.

- Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли, — сказал он в эфире радио Sputnik.

Специалист посоветовал обратиться к врачу, если дыхание не удалось восстановить за семь дней.

Ранее терапевт Марина Астафьева рассказала о самых распространенных симптомах заражения штаммом «омикрон». По словам врача, наиболее часто заболевание в этом случае проявляется головными болями и астеническим синдромом (усталостью). Медик объяснила это тем, что вирус при попадании в клетку человеческого организма начинает выделять токсины, которые и оказывают такое действие. Марина Аставьева добавила, что вирусная инфекция может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Врач посоветовала после болезни дать организму еще некоторое время «прийти в себя», так как эти симптомы могут сохраняться и после того, как человек выздоровеет.