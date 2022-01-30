Опрос: три четверти россиян не откладывают деньги

Три четверти россиян не откладывают деньги Фото: Артем КИЛЬКИН

Три четверти граждан России не откладывают деньги. Об этом говорится в итогах исследования аналитического центра университета «Синергия».

- Лишь 26 процентов граждан России делают накопления. Около 64 процентов из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20 процентов — от пяти до десяти тысяч рублей, а девять процентов — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только семь процентов опрошенных, — цитирует текст исследования РИА Новости.

Уточняется, что чаще всего россияне откладывают деньги на покупку недвижимости или авто, бытовую технику, путешествия, образование и прочее.

Ранее kp.ru задал вопрос: «А в вашей семье в 90-х были начинающие предприниматели?» и выяснили, сколько семей в России попробовали наладить бизнес в те времена. Большинство опрошенных заявили, что их семьи держались в стороне от любых предпринимательских действий. 72% отметили, что их родные не пытались заработать на торговле, а имели другую, более стабильную работу. А вот оставшиеся 28% признались, что их семьи крутились, как могли. 5% опрошенных рассказали, что этот бизнес в 90-е оказался для них весьма успешным, и они смогли неплохо заработать.