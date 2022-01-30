Депутат Рады процитировал манифест Николая II о начале Первой мировой войны

На Украине процитировал манифест Николая II о начале Первой мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Олег Волошин процитировал манифест Николая II о начале Первой мировой войны из-за ситуации вокруг Украины.

- Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну, — написал парламентарий у себя в Facebook.

При этом политик считает, что в современном мире дипломатическая напряженности вряд ли перерастет в военный конфликт и «отчаянные поступки». Волошин выразил надежду, что повторение событий войны удастся избежать.

Ранее лидеры европейских крайне правых партий в совместной декларации, которая была принята по итогам встречи в Мадриде, сообщили о «неэффективности дипломатии» Европейского союза в ситуации вокруг Украины. В декларации, которую зачитал на пресс-конференции евродепутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде, лидеры правых партий призывают «работать, чтобы гарантировать, чтобы страны Европы действовали солидарно в связи с угрозой внешних нападений». «Солидарность, определенность и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами», - отмечается в документе. Политики также указали на «неэффективность дипломатии», отметив, что «каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос» для того, чтобы защищать «территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран».