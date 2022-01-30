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Общество30 января 2022 6:50

Синоптик Вильфанд сообщил о необычно теплой погоде в России в течение пяти дней

На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а на европейской территории страны - на 4-7 градусов выше нормы, рассказал специалист
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Синоптик сообщил о необычно теплой погоде в России в течение пяти дней

Синоптик сообщил о необычно теплой погоде в России в течение пяти дней

Фото: Олег ЗОЛОТО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в России в течение пяти дней.

- Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная - аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а на европейской территории страны - на 4-7 градусов выше нормы, — приводит слова специалиста ТАСС.

По его словам, с 3 февраля в российских регионах будет еще теплее.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в Россию придет циклон, который принесет опасную погоду сразу в несколько регионов страны. В это время прогнозируются сильные осадки, ветер, метели и снегопады. По словам синоптика, речь прежде всего идет о Московской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях. Также непогода накроет Краснодарский край и Крым. В Калининградской области будет очень сильный ветер, до 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля будут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с.