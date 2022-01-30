Россияне стали чаще покупать мясо и кофе в 2021 году

Жители России стали чаще покупать мясо и кофе в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители России стали чаще покупать мясо и кофе в 2021 году, количество покупок хлеба и молока значительно снизилось. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», аналитики которого изучили кассовые чеки за 2020-2021 годы.

- Хлеб в минувшем году покупали на 14% реже, чем в 2020 году. Мясо в 2021 году покупали на 7% чаще, чем в 2020 году. Покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%. Кофе встречался в кассовых чеках на 13% чаще, чем годом ранее. Общее число покупок молока в 2021 году снизилось на 19% по сравнению с 2020 годом, — цитирует текст исследования РИА Новости.

Уточняется, что весной, в разгар шашлычного сезона, мясо покупали чаще, чем в остальные времена года. Спрос на кофе значительно упал летом и снова вырос в холодное время года.

Ранее директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал, что в 2022 году могут подешеветь продукты из пшеницы и сахарной свеклы. По словам финансиста, такой прогноз основывается на том, что специалисты ожидают хороший урожай пшеницы и сахарной свеклы. Однако погода может внести в это свои коррективы, отметил Шибанов. Он также добавил, что целевой уровень инфляции в 4% подразумевает, что одни группу товаров могут вырасти в цене выше этой планки, в то время как другие и вовсе подешеветь.