Посольство США снова призвало американцев покинуть Украину

В США снова призвали американцев покинуть Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединенных Штатов Америки вновь призвало граждан страны покинуть Украину. Об этом сообщил сайт посольства.

- Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства, — гласит текст сообщения.

Американцам было предложено покинуть страну через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Уточняется, что американское посольство продолжит работу в обычном режиме.

Кроме того, граждан США призвали заполнить онлайн-форму для быстрой связи с ними. В посольстве подчеркнули, что это особенно важно для тех, кто намерен остаться в стране.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.