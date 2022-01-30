Россиянин Молдавский проиграл американцу Бейдеру в поединке ММА за титул чемпиона Bellator

Райан Бейдер победил россиянина Молдавского и стал чемпионом Bellator в тяжелом весе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский боец ММА Райан Бейдер стал чемпионом организации Bellator в тяжелом весе. Он победил россиянина Валентина Молдавского, несмотря на то, что эксперты считали фаворитом российского бойца.

Молдавский с июня 2021 года был временным чемпионом Bellator в тяжелом весе. Тогда он победил Тимоти Джонсона из США. Райан Бейдер же владел полноценным чемпионским титулом Bellator с января 2019 года.

Бой между 38-летним Райаном Бейдером и 29-летним Валентином Молдавским продолжался пять раундов. Американец получил победу по решению судей. Теперь в активе Молдавского 11 побед и два поражения, на счету Бейдера 29 побед и восемь поражений.

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