Трамп пообещал амнистию участникам штурма Капитолия, если его выберут президентом в 2024 году

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал помиловать всех участников штурма Капитолия, если он победит на президентских выборах в 2024 году.

- Если я буду баллотироваться и выиграю, мы будем справедливо относиться к этим людям. Мы будем обращаться с ними справедливо, и, если это потребует помилования, мы их помилуем, поскольку с ними обращаются так несправедливо, — сказал он во время встречи со своими сторонниками в Техасе.

Кроме того, Трамп раскритиковал политику нынешних властей США в отношении Украины, отметив, что страна слишком много уделяет внимания безопасности Незалежной. По его словам, прежде всего Соединенные Штаты должны заботиться о своих границах.

Ранее Дональд Трамп назвал уступки действующего главы государства Джо Байдена Европе одной из причин ситуации вокруг Украины. По его словам, он требовал от европейских союзников по НАТО платить за свою защиту. Однако при Байдене страны Европы поняли, что могут получить бесплатную защиту, добавил Трамп. По его словам, в торговле страны Европы обманывают США также, как и Китай, однако об этом никто не говорит.

До этого Дональд Трамп заявил, что «некомпетентность» Джо Байдена создает угрозу начала Третьей мировой войны. По его мнению, при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Техасе. Также Трамп поставил себе в заслугу то, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».