Запущенная Пхеньяном ракета превысила скорость звука в 16 раз

Ракета, которую испытала Северная Корея. летела со скоростью в 16 раз большей скорости звука. Фото: REUTERS

Южнокорейские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в армейских кругах сообщают, что ракета, которую испытала Северная Корея, превысила скорость звука в 16 раз.

«Скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США считают, что это баллистическая ракета средней дальности», - цитирует сообщения южнокорейских СМИ РИА Новости.

Уточняется, что такой скорости ракета достигла во время взлета. Как правило, во время взлета ракета достигает максимально возможной скорости. По данным южнокорейский СМИ, была испытана баллистическая ракета средней дальности. Предположительно, она пролетела 800 км и поднималась на максимальную высоту 2000 км.

Как ранее сообщалось, в ночь на 30 января КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Позже Пентагон сообщил, что ракетный запуск КНДР не угрожал США и их союзникам.