Доктор Мясников посоветовал укреплять иммунитет, чтобы избежать осложнений после коронавируса

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал укреплять иммунитет, чтобы избежать осложнений после коронавирусной инфекции. По словам специалиста, у постковидного синдрома нет стандартного набора симптомов.

- После тяжелого гриппа, после тяжелой бактериальной инфекции, после любой тяжелой инфекционной болезни, постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид — не исключение, так что не надо говорить, что именно ковид дает такое, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт заметил, что подвижные и здоровые люди реже сталкиваются с осложнениями после коронавируса.

Ранее Александр Мясников заявил, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты от коронавирусной инфекции, однако для борьбы с вирусом можно также самостоятельно укрепить иммунитет. Мясников отметил, что существует ряд продуктов, которые умещают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок, подчеркнув, что именно орехи возглавляют данный список. Кроме того, врач сообщил, что орехи полезны и по другим критериям. По его словам, потребление этих продуктов поможет снизить «плохой» холестерин, а также может стать хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.