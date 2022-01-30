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В мире30 января 2022 8:50

Мужчина, угрожавший взорвать посольства России и США в Ереване, задержан в Армении

Местная полиция готовит материалы по произошедшему
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства США и России в Ереване

В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства США и России в Ереване

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Армении задержала мужчину, который угрожал взорвать посольства России и Соединенных Штатов Америки в Ереване.

Как уточнила пресс-служба правоохранителей, сообщение об угрозах поступило во вторник, 25 января, в 16:50 по местному времени.

- Личность указанного лица полиция уточнила, на следующий день он был доставлен в отделение, — гласит сообщение пресс-службы.

Уточняется, что сейчас ведомство готовит материалы по произошедшему.

Ранее появилась информация, что посольства Армении и Белоруссии в Москве получили анонимные письма, в которых содержалась угроза взорвать здания диппредставительств, если миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не покинут территорию Казахстана. В правоохранительных органах сообщали, что здания тщательно обследовали, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.