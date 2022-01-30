Посол РФ в Великобритании Келин назвал расширение НАТО ударом для безопасности в Европе

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что расширение НАТО нанесет удар безопасности в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал расширение НАТО ударом для безопасности в Европе. Об этом Келин заявил в интервью The Sunday Times.

Андрей Келин сказал о необходимости решать дипломатическими путями возникшую вокруг Украины напряженность и подчеркнул, что Россия не хочет войны против Украины.

«Все против этого, и мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры», - так Келин ответил на вопрос о том, хочет ли РФ военного конфликта с Украиной.

Келин напомнил, что ни одно официальное лицо в РФ никогда не высказывало угроз в адрес Украины или украинского народа.

«Ни одно российское официальное лицо никогда не говорило чего-то, что угрожало бы украинцам, так что у нас абсолютно нет никого намерения делать это», - сказал посол.

Андрей Келин также отметил, что расширение НАТО станет ударом для безопасности в Европе, и в первую очередь для Российской Федерации.

Также секретарь Совбеза Патрушев назвал полной нелепостью утверждения о «российской угрозе» Украине. Подробности здесь на kp.ru.