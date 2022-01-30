Лавров назвал Украину не готовой войти в НАТО

Лавров заявил, что Украина не готова вступить в НАТО и не принесет альянсу никакой пользы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не готова войти в НАТО. Об этом он сказал в воскресенье 30 января в эфире Первого канала в программе «Воскресное время». По мнению Лаврова, Украина не сможет принести НАТО какую-либо пользу в плане укрепления безопасности альянса.

«Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает», - сказал он.

В то же время Лавров подчеркнул, что вступление Украины в НАТО серьезно отразится на отношениях альянса с РФ.

«Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран - членов альянса», - сказал Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что посол РФ в Великобритании Келин назвал расширение НАТО ударом для безопасности в Европе.