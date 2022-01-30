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Политика30 января 2022 11:09

Путин посетит Китай и встретится с главами Венгрии и Аргентины на следующей неделе

В КНР российский лидер примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских Игр в Пекине
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай, а также проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Аргентины Альберто Фернандесом

В Китае российский лидер примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских Игр в Пекине. После этого Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпин.

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана состоится 1 февраля, во вторник. Среди предполагаемых тем обсуждения глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выделил подготовку к постройке атомной электростанции (АЭС), долгосрочный газовый контракт и производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Венгрии. Также агентство Reuters со ссылкой на венгерское радио сообщало, что Орбан планирует обсудить увеличение поставок газа.