Столтенберг заявил, что НАТО не знает истинных намерений России в отношении Украины

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не знает об истинных намерениях России в отношении Украины. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что альянсу неизвестны истинные намерения России в отношении Украины. Об этом он сказал в воскресенье 30 января в интервью ВВС.

«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек альянса подчеркнул, что НАТО не предполагает отправку войск в Украину в случае «военного конфликта» этой страны с РФ. НАТО предполагает оказывать помощь Украине, поставляя ей вооружение, а также разрабатывая санкционные меры против России.

Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправки в восточные регионы Украины миротворческой миссии ООН. Габриэль подчеркнул, что миротворцы на Украине должны действовать жестко и в случае необходимости использовать оружие для предотвращения насилия. Подробности здесь на kp.ru.