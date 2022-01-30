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Политика30 января 2022 11:18

Столтенберг заявил, что НАТО не знает истинных намерений России в отношении Украины

Генсек НАТО заявил, что альянс не намерен отправлять войска на Украину, но не знает об истинных намерениях России в отношении этой страны
Мария ПАВЛОВА
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Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не знает об истинных намерениях России в отношении Украины.

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не знает об истинных намерениях России в отношении Украины.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что альянсу неизвестны истинные намерения России в отношении Украины. Об этом он сказал в воскресенье 30 января в интервью ВВС.

«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек альянса подчеркнул, что НАТО не предполагает отправку войск в Украину в случае «военного конфликта» этой страны с РФ. НАТО предполагает оказывать помощь Украине, поставляя ей вооружение, а также разрабатывая санкционные меры против России.

Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости отправки в восточные регионы Украины миротворческой миссии ООН. Габриэль подчеркнул, что миротворцы на Украине должны действовать жестко и в случае необходимости использовать оружие для предотвращения насилия. Подробности здесь на kp.ru.