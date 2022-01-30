Российский самолет «Байкал» совершил первый полет Фото: Сергей ИЛЬНИЦКИЙ/ТАСС

Российский легкий многоцелевой самолет «Байкал» совершил первый полет в Свердловской области. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

- В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Байкал» взлетел с аэродрома под Екатеринбургом. Полет длился около 25 минут. Главный конструктор проекта рассказал, что самолет обладает приличной для его модели скоростью и способен развивать до 300 километров в час.

В конце 2021 года новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростеха». Уточнялось, что авиасудно взлетело с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на создание российских материалов для композитного крыла было выделено 4,4 миллиарда рублей.