Циклон «Надя» за два дня насыплет в Москве полуметровые сугробы

В Москве наметет полуметровые сугробы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У москвичей и жителей Подмосковья в ближайшие несколько дней не будет проблем, если они захотят налепить снеговиков. А вот с тем, чтобы добраться из точки А в точку Б пешком или на автомобиле, проблемы могут возникнуть: синоптики прогнозируют два необычайно снежных дня.

Виноват в снегопадах, которые накроют Москву и окрестности, североатлантический циклон с милым женским именем «Надя». Эта капризная дама уже вечером в воскресенье 30 января затянет небо над столицей и регионом полчищами снеговых туч, сообщает центр «Фобос».

Предполагается, что за 24 часа на столичный регион обрушатся снегопады, видимость в зарядах снега ухудшится до 1 км.

В понедельник 31 января снега на Москву высыплется еще больше. Всего за двое суток выпадет около 10 мм осадков – 4 мм в воскресенье, 6 мм в понедельник. Это четверть месячной нормы. Поэтому москвичам не стоит удивляться, увидев на улицах сугробы в 50-52 см. Кстати, это очень близко к рекорду 1956 года, когда в столице в эти дни образовались 56-cантиметровые сугробы.

«Надя» соберется на выход только к середине недели, тогда снегопады пойдут на убыль, предупреждают синоптики.