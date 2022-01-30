Президент РАН заявил, что снижение смертности от "омикрона" внушает оптимизм

По мнению эксперта, коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев заявил, что снижение смертности от штамма коронавируса "омикрон" дает основания для оптимизма. Эксперт предполагает, что заболевание со временем может стать похожим на сезонную ОРВИ.

"Рост заболеваемости в России, да и в мире, идет на фоне снижения смертности, а это означает, что это в подавляющем большинстве случаев не тяжелая форма. Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ", - заявил Сергеев.

Глава РАН отметил, что если поголовное вакцинирование позволит свести число тяжелых случаев течение коронавируса к минимума, это станет ответом на вопрос дальнейшего поведения при COVID-19. То есть, подтвердит, что только всеобщая и регулярная вакцинация защитит от болезни, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев сообщил, что насморк при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» грозит гипоксией головного мозга.