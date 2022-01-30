Литва намерена проверять российских артистов-гастролетов на лояльность

В Литве могут ввести опросник для российских артистов, которых предполагается приглашать на гастроли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальные опросники для российских артистов, которые намереваются приехать на гастроли в Литву, намерено ввести министерство культуры этой страны, заявил в воскресенье 30 января министр культуры Литвы Симонас Кайрис. Об этом Кайрис сказал в эфире национального радио LRT.

Министр культуры обратил внимание организаторов гастролей на необходимость более тщательного отбора зарубежных и, в частности, российских исполнителей, которых они предполагают пригласить в Литву с концертами.

Министр заявил, что соответствующие структуры уже работают над созданием подобной системы. По словам Кайриса, в будущие опросные листы может быть включен вопрос о посещении Крыма.

«Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму», - отметил Симонас Кайрис.

По словам Кайриса, ответственные структуры работают над тем, как наиболее эффективно ввести такой порядок.

Ранее сообщалось, что Литва запретила въезд в страну российской певице Наташе Королевой и исполнителю Хабибу Шарипову, также известному как Хабиб. Они включены в число невъездных персон до 2027 года. Подробности читайте здесь на kp.ru.