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Здоровье30 января 2022 13:14

Министр просвещения Кравцов заявил, что решение о переводе школ на удаленку остается за регионами

В Министерстве просвещения не планируют переводить школы на дистанционное обучение
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Российские регионы будут сами решать, отправлять ли школьников на дистанционку.

Российские регионы будут сами решать, отправлять ли школьников на дистанционку.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российское министерство просвещение не предполагает переводить школьников на дистанционное обучение из-за COVID-19. Об этом заявил министр Сергей Кравцов в воскресенье 30 января в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Кравцова, решение о переводе учащихся школ на удаленный формат обучение остается за региональными властями, которые должны оценивать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции самостоятельно.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения», - сказал Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина.

По последним данным Министерства просвещения, в 43 регионах Российской Федерации ввели карантинные меры в 188 школах. Это 0,48 процента от общего числа российских школ.

В частности, как ранее сообщалось, в 11 районах Орловской области школьников отправили на дистанционку. Также в школах Симферополя 24 класса переведены на дистанционку из-за Covid-19.