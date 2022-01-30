Министр просвещения Кравцов заявил, что решение о переводе школ на удаленку остается за регионами

Российские регионы будут сами решать, отправлять ли школьников на дистанционку. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российское министерство просвещение не предполагает переводить школьников на дистанционное обучение из-за COVID-19. Об этом заявил министр Сергей Кравцов в воскресенье 30 января в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Кравцова, решение о переводе учащихся школ на удаленный формат обучение остается за региональными властями, которые должны оценивать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции самостоятельно.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения», - сказал Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина.

По последним данным Министерства просвещения, в 43 регионах Российской Федерации ввели карантинные меры в 188 школах. Это 0,48 процента от общего числа российских школ.

В частности, как ранее сообщалось, в 11 районах Орловской области школьников отправили на дистанционку. Также в школах Симферополя 24 класса переведены на дистанционку из-за Covid-19.