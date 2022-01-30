Ученый Семенов заявил, что заразившийся омикроном становится распространителем через несколько часов

Вирус крайне быстро размножается в организме человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От заражения штаммом коронавируса "омикрон" до момента, когда человек является его распространителем, проходит всего несколько часов. Об этом рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Россия 1", вирус крайне быстро размножается в организме человека.

"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру", — отметил Семенов.

По словам ученого, у этого есть и позитивные моменты. Например, "омикрон" гораздо быстрее выводится из организма — примерно за неделю.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев заявил, что снижение смертности от штамма коронавируса "омикрон" дает основания для оптимизма. Эксперт предполагает, что заболевание со временем может стать похожим на сезонную ОРВИ.