В МИД Украины назвали нарушением суверенитета поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса

МИД Украины прокомментировал поручение Путина о предоставлении возможности жителям Донбасса оформлять соцвыплаты через портал госуслуг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Украины выступил по поводу поручения президента РФ Путина предоставить возможность получения соцвыплат жителям ДНР и ЛНР через Госуслуги. В поручении уточнялось, что речь идет о гражданах России, проживающих в этом регионе.

Украинский МИД расценил поручение российского президента как «нарушение суверенитета Украины». В комментарии Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что поручение Путина направлено «на продолжение принудительной интеграции населения <…> в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство».

В МИД Украины считают, что это решение Кремля «не способствует» дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Киев потребовал от РФ отменить принятое решение и «воздерживаться от шагов, осложняющих дипломатический процесс, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос о предоставлении льгот и социальных российским гражданам, проживающим в Донбассе, через портал Госуслуг.

Подробнее о том, что получат жители Донбасса после поручения Путина запустить Госуслуги «на всю катушку», читайте здесь на kp.ru.