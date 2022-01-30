Прокурор Москвы заявил, что генетическая регистрация мигрантов поможет раскрыть преступления прошлых лет

По словам прокурора, часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорт и возвращаются Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокурор Москвы Денис Попов заявил, что введение генетической регистрации мигрантов позволило бы раскрыть преступления прошлых лет. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

По словам Попова, часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорт и возвращаются.

"Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет", -считает Попов.

Прокурор Москвы привел в пример мигранта, которого трижды судили в России, но каждый раз он получал минимальный срок - из-за смены паспорта он не считался рецидивистом и каждый раз считался "новым" человеком.

Как ранее писал сайт kp.ru, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что процесс трудовой миграции в России должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила.