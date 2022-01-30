В Пентагоне заявили, что США и ЕС будут прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу

Альтернативные маршруты поставок прорабатываются на случай эскалации кризиса вокруг Украины Фото: REUTERS

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу. Они могут пригодиться в случае эскалации конфликта вокруг Украины, считает Кирби.

В воскресенье, 30 января, официальный представитель Пентагона ответил на вопрос журналиста Fox News о том, как США будут обеспечивать свою энергобезопасность в случае эскалации украинского кризиса. Кирби сказал, что в Белом доме уже работают над решением этого вопроса совместно с европейскими партнерами.

"Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины", - сказал Кирби.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле неоднократно говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне в очередной раз сообщил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее собственной территории не должно никого беспокоить.