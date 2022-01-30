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В мире30 января 2022 15:09

В Пентагоне заявили, что США и ЕС будут прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Альтернативные маршруты поставок прорабатываются на случай эскалации кризиса вокруг Украины

Альтернативные маршруты поставок прорабатываются на случай эскалации кризиса вокруг Украины

Фото: REUTERS

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу. Они могут пригодиться в случае эскалации конфликта вокруг Украины, считает Кирби.

В воскресенье, 30 января, официальный представитель Пентагона ответил на вопрос журналиста Fox News о том, как США будут обеспечивать свою энергобезопасность в случае эскалации украинского кризиса. Кирби сказал, что в Белом доме уже работают над решением этого вопроса совместно с европейскими партнерами.

"Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины", - сказал Кирби.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле неоднократно говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне в очередной раз сообщил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее собственной территории не должно никого беспокоить.