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Политика30 января 2022 15:58

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

Неподалеку также была замечена разведрота украинских силовиков
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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По данным народной милиции ЛНР, украинские войска подошли в район поселка Новолуганское

По данным народной милиции ЛНР, украинские войска подошли в район поселка Новолуганское

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. По данным пресс-службы оборонного ведомства, в воскресенье, 30 января, войска оказались в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское.

"Отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)", — сказал представитель ЛНР журналистам.

По его словам, неподалеку также была замечена разведрота украинских силовиков, в числе которых беспилотные летательные аппараты, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в воскресенье, 30 января, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.