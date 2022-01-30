В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

По данным народной милиции ЛНР, украинские войска подошли в район поселка Новолуганское Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. По данным пресс-службы оборонного ведомства, в воскресенье, 30 января, войска оказались в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское.

"Отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)", — сказал представитель ЛНР журналистам.

По его словам, неподалеку также была замечена разведрота украинских силовиков, в числе которых беспилотные летательные аппараты, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в воскресенье, 30 января, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.