Актер Мартиросян рассказал о Леониде Куравлеве: "Он был замечательным профессионалом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян рассказал, какая атмосфера царила на съемках с Леонидом Куравлевым.

"Он был замечательным профессионалом. То, что он делал, это всегда вызывало в этом смысле зависть, потому что он своим обаянием перекрывал все образы, которые осуществлял в кино", - рассказал артис в беседе с изданием "Газета.ru"

Мартиросян отметил, что Куравлев был человек с замечательным юмором, очень ироничный и тонкий, который всегда давал наставления молодым артистам.

Напомним, 30 января 2022 года, на 86-м году жизни умер советский и российский актер Леонид Куравлев. Об сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Источник, близкий к окружению актера рассказал ФАН, что причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с народным артистом состоится 1 февраля 2022 года на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Жителям постсоветского пространства актер запомнился главной ролью в фильме «Афоня» 1975 года, а также ролями в кинолентах «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года и «Золотой теленок» 1968 года.