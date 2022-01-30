Врач Кузенкова заявила, что самолечение антибиотиками при омикроне может навредить Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова заявила, что самолечение антибиотиками и народными средствами при омикроне может навредить.

"Категорически антибиотики должен назначать только врач. При вирусной инфекции, такой как омикрон и, в целом, коронавирус, мы применяем противовирусные препараты. Антибиотики мы применяем только тогда, когда присоединилась бактериальная флора, поэтому ни при каких обстоятельствах вирусные заболевания, особенно с первых дней, нельзя лечить антибиотиками", - пояснила она в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметила, что лечить омикрон нужно как обычное острое респираторное заболевание.

Ранее сайт KP.ru вместе с экспертами разобрал последние научно-медицинские данные о новом штамме коронавируса "омикрон". В целом, по словам врачей, новый штамм больше похож на типичные ОРВИ (простуды). Кроме перечисленных признаков также наиболее часто встречается першение и боль в горле.

Заслуженный врач России Михаил Каган также рассказывал, какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке на случай "омикрона".

"При повышении температуры до 38 градусов и более рекомендуются жаропонижающие. Наиболее безопасные из них - препараты на основе парацетамола и ибупрофена", - заявлял он в эфире радио "Комсомольская правда"