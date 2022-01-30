Актриса Гвоздикова связала смерть Куравлева с уходом из жизни его супруги

Гвоздикова отметила, что Куравлев всегда был удивительно доброжелательный человеком, с которым было приятно общаться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народная артистка России Наталья Гвоздикова связала смерть Куравлева с уходом из жизни его супруги и рассказала, что до того, как актер слег, он часто захаживал на кладбище к своей супруге.

"Когда мы встречались, он всегда стоял в одиночестве. Он как-то ушел от людей, от общения. Я ему говорила: „Ну зачем ты это делаешь?“ А он: „Наташа, не хочется, ничего не хочется“. Очень жаль, что Леня выбрал такой путь. Он все время говорил: „Я не хочу жить“", - рассказала она в беседе с "Пятым каналом".

Гвоздикова отметила, что Куравлев всегда был удивительно доброжелательный человеком, с которым было приятно общаться.

Напомним, 30 января 2022 года, на 86-м году жизни скончался советский и российский актер Леонид Куравлев.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино дебютировал в 1958 году, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…", кроме того запомнился главной ролью в фильме "Афоня" 1975 года, а также ролями в кинолентах "Иван Васильевич меняет профессию" 1973 года и "Золотой теленок" 1968 года.