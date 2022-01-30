Замгоссекретаря США Нуланд сообщила о возможных переговорах Лаврова и Блинкена на следующей неделе

Uоссекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что американская администрация видит заинтересованность Москвы в дальнейшем диалоге с Вашингтоном. Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести очередной разговор на следующей неделе.

Как заявила Нуланд в эфире телеканала CBS, США направили России свои дипломатические предложения. Такой же шаг предприняла и НАТО.

"Мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", - сказала Нуланд.

Как ранее писал сайт kp.ru, разговор Лаврова и Блинкена коснется гарантий безопасности, проект которых был опубликован Россией в конце 2021 года. Стороны уже провели первый этап переговоров по этому вопросу и готовятся ко второму.

Как накануне сообщил посол США в Москве Джон Салливан, Соединенные Штаты Америки надеются на продолжение контактов главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена после того, как Москва изучит ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.