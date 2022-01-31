Петр Бирюков: На западе Москвы обеспечат энергоснабжение для Национального космического центра

В столице создается научно-технологический кластер, который является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос». Фото: stroi.mos.ru

Энергетики столицы начали прокладку электросетей для Национального космического центра (НКЦ) на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В столице создается научно-технологический кластер, который является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос», - отметил заммэра. - Доминантой станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью около 250 тысяч квадратных метров. Столичным энергетикам предстоит обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта».

ЧТО ДЕЛАЮТ

Сейчас специалисты готовят проект системы электроснабжения будущего центра. Общая присоединяемая мощность составит 22,3 МВт.

Для здания НКЦ:

- построят 15 трансформаторных и распределительных пунктов 10 и 20 кВ;

- проложат 12 кабельных линий общей длиной более 30 километров. Из них свыше 8 километров - по технологии горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет избежать разрытий, сохранить внешний слой грунта и общий вид местности.

Важно! Электричество в НКЦ подключат по второй категории надежности, то есть при нарушениях на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.

КОГДА ЗАВЕРШАТ

Все работы по обеспечению энергоснабжением НКЦ планируют завершить в третьем квартале 2022 года.

СПРАВКА «КП»

В районе Филевской поймы на участке примерно в 90 гектаров на месте бывших корпусов космического научно-производственного центра имени Хруничева разместится комплекс зданий Национального космического центра. Здесь будут работать основные компании ракетно-космической промышленности – центральный офис и ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, разбросанные сейчас по всей Москве. Фишкой нового квартала станет 47-этажная башня со шпилем высотой 288 метров (подробнее об этом).