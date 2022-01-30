Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который умер на 86-м году жизни. Как сообщает пресс-служба кабмина, глава правительства назвал каждую творческую работу Куравлева "нестареющей классикой".

"Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год", - говорится в телеграмме, направленной родным и близким артиста.

Мишустин выразил уверенность в том, что фильмы с Куравлевым будут смотреть и пересматривать еще долгие годы.

Как ранее писал сайт kp.ru, 30 января скончался российский артист Леонид Куравлев. Последние дни своей жизни актер провел в хосписе, куда был переведен из больницы №40 в Коммунарке. В больницу актер попал 5 января с подозрениями на ковид. Там у него обнаружилась вирусная пневмония и еще куча серьезных болезней, которые встречаются у людей его возраста.