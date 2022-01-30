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В мире30 января 2022 19:56

Правительство Канады отзывает часть сотрудников посольства на Украине

Власти Канады будут продолжать следить за ситуацией на Украине
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Посольство Канады на Украине остается открытым

Посольство Канады на Украине остается открытым

Фото: REUTERS

Правительство Канады решило отозвать из Украины семьи дипломатов и не задействованных в оперативной работе сотрудников посольства. Об этом говорится в заявлении, обнародованном властями страны в воскресенье, 30 января.

Как говорится в сообщении, власти Канады будут продолжать следить за ситуацией на Украине. Безопасность своих граждан они считают главным приоритетом.

"Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости", — указано в заявлении.

Отмечается, что посольство Канады на Украине остается открытым. Занятые оперативной работой дипломаты продолжат работу в штатном режиме.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российской дипмиссии готовятся покинуть страну. 27 дипломатов уедут из США к 30 января 2022 года, еще 28 - к концу июля. Дипломаты покидают США в соответствии со списком, переданным дипмиссии.