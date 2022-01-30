Правительство Канады отзывает часть сотрудников посольства на Украине

Посольство Канады на Украине остается открытым Фото: REUTERS

Правительство Канады решило отозвать из Украины семьи дипломатов и не задействованных в оперативной работе сотрудников посольства. Об этом говорится в заявлении, обнародованном властями страны в воскресенье, 30 января.

Как говорится в сообщении, власти Канады будут продолжать следить за ситуацией на Украине. Безопасность своих граждан они считают главным приоритетом.

"Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости", — указано в заявлении.

Отмечается, что посольство Канады на Украине остается открытым. Занятые оперативной работой дипломаты продолжат работу в штатном режиме.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российской дипмиссии готовятся покинуть страну. 27 дипломатов уедут из США к 30 января 2022 года, еще 28 - к концу июля. Дипломаты покидают США в соответствии со списком, переданным дипмиссии.