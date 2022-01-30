На Украине задержали группу людей, планировавших устроить массовые беспорядки в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине сотрудники полиции задержали группу лиц, которые, по данным правоохранителей, планировали устроить массовые беспорядки в стране.

При этом правоохранители не стали уточнять детали дела. Уже в понедельник, 31 января. состоится брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции, где раскроют подробности задержания. Об этом сообщает портал vesti.ua

Ранее сообщалось, что на Украине прошли учения резервистов. Для отработки боевых навыков им выдали деревянные штурмовые винтовки. Учения прошли неподалеку от Киева. Всего в них приняли участие около 70 резервистов из местных жителей. Некоторые из них прошли подготовку, будучи в полной военной форме, а другие граждане пришли на сборы в спортивных костюмах. Однако при этом всем им были выданы муляжи оружия, сделанные из дерева.